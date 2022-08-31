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31 августа, 19:41

Много колото-резаных ран: В Москве в залитой кровью квартире нашли убитого 85-летнего пенсионера

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 85-летнего пенсионера в Москве

На северо-востоке Москвы, в квартире жилого дома, расположенного по улице Радужной, обнаружено тело 85-летнего пенсионера. Как сообщает столичное управление СКР, его много раз били чем-то острым.

  • Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
    Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
  • Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
    Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
  • Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
    Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
  • Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
    Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК

Квартира на Радужной улице в Москве, где обнаружен труп 85-летнего мужчины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК

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"Обнаружено тело 85-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области головы и туловища", говорится в сообщении ведомства.

Судя по фото, опубликованным в Telegram-канале столичного управления СКР, следы крови обнаружены по всей квартире — на кровати, в коридорах, в ванной. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по задержанию преступника.

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Обложка ©

ГСУ СК РФ по Москве

Арина Родионова

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