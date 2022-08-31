Много колото-резаных ран: В Москве в залитой кровью квартире нашли убитого 85-летнего пенсионера
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 85-летнего пенсионера в Москве
На северо-востоке Москвы, в квартире жилого дома, расположенного по улице Радужной, обнаружено тело 85-летнего пенсионера. Как сообщает столичное управление СКР, его много раз били чем-то острым.
"Обнаружено тело 85-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области головы и туловища", — говорится в сообщении ведомства.
Судя по фото, опубликованным в Telegram-канале столичного управления СКР, следы крови обнаружены по всей квартире — на кровати, в коридорах, в ванной. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по задержанию преступника.
Ранее Лайф писал, что СК попросил оказать помощь в розыске серийного маньяка, который убил семью с ребёнком и сбросил тела жертв в реку. Раскрыть данные преступления по горячим следам в то время не удалось.