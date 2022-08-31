Джонсон попросил Шольца не бросать Зеленского

Борис Джонсон, который через несколько дней окончательно покинет кресло премьер-министра Великобритании, в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал его продолжать военную и экономическую помощь Украине. Об этом сообщили в канцелярии британского главы правительства.

"Он особо отметил инициативность канцлера Шольца по теме [Украины] и призвал его придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины", — говорится в распространённом заявлении.

В канцелярии добавили, что Джонсон и Шольц "поблагодарили друг друга за дружбу и сотрудничество" в последние месяцы.