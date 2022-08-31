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31 августа, 20:29

Джонсон попросил Шольца не бросать Зеленского

Джонсон призвал Шольца продолжать оказывать военную помощь Украине

Борис Джонсон, который через несколько дней окончательно покинет кресло премьер-министра Великобритании, в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал его продолжать военную и экономическую помощь Украине. Об этом сообщили в канцелярии британского главы правительства.

"Он особо отметил инициативность канцлера Шольца по теме [Украины] и призвал его придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины", говорится в распространённом заявлении.

В канцелярии добавили, что Джонсон и Шольц "поблагодарили друг друга за дружбу и сотрудничество" в последние месяцы.

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Британцы пожаловались, что Джонсон "отправил страну на тележке в ад"

Как рассказывал Лайф, уходя с поста, Джонсон предрёк Британии тяжёлые месяцы и умопомрачительные счета за электричество. Попытался утешить он тем, что британцы могут выйти из кризиса более сильными.

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ТАСС / AP / Leonhard Foeger

Андрей Григорьев

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