Трасс рассказала, кому первому позвонит в случае победы на выборах
Трасс обещала в случае победы на выборах сразу позвонить Зеленскому
Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN
Первым, кому из иностранных лидеров намерена позвонить Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера Великобритании, будет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава британского МИД сообщила на встрече с членами Консервативной партии в Лондоне, которая была организована радиостанцией LBC.
"Я хочу показать украинцам, что они продолжат получать полную поддержку Великобритании. Знаю, насколько это важно для президента Зеленского и украинского правительства", — сказала Трасс.
Он также заявила о своём намерении "как можно скорее" совершить визит в Киев в случае избрания её премьером.
Как рассказывал Лайф, ранее СМИ узнали, что может сделать Трасс в энергетике при избрании её премьером. В случае успеха она намерена одобрить выдачу лицензий на бурение в Северном море. Политик хочет, чтобы там добывали больше нефти и газа для обеспечения энергобезопасности Соединённого Королевства.