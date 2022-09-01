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31 августа, 21:02

Трасс рассказала, кому первому позвонит в случае победы на выборах

Трасс обещала в случае победы на выборах сразу позвонить Зеленскому

<p>Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN</p>

Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА / TOLGA AKMEN

Первым, кому из иностранных лидеров намерена позвонить Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера Великобритании, будет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава британского МИД сообщила на встрече с членами Консервативной партии в Лондоне, которая была организована радиостанцией LBC.

"Я хочу показать украинцам, что они продолжат получать полную поддержку Великобритании. Знаю, насколько это важно для президента Зеленского и украинского правительства", сказала Трасс.

Он также заявила о своём намерении "как можно скорее" совершить визит в Киев в случае избрания её премьером.

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Как рассказывал Лайф, ранее СМИ узнали, что может сделать Трасс в энергетике при избрании её премьером. В случае успеха она намерена одобрить выдачу лицензий на бурение в Северном море. Политик хочет, чтобы там добывали больше нефти и газа для обеспечения энергобезопасности Соединённого Королевства.

Арина Родионова

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