Трасс рассказала, кому первому позвонит в случае победы на выборах

Первым, кому из иностранных лидеров намерена позвонить Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера Великобритании, будет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава британского МИД сообщила на встрече с членами Консервативной партии в Лондоне, которая была организована радиостанцией LBC.

"Я хочу показать украинцам, что они продолжат получать полную поддержку Великобритании. Знаю, насколько это важно для президента Зеленского и украинского правительства", — сказала Трасс.

Он также заявила о своём намерении "как можно скорее" совершить визит в Киев в случае избрания её премьером.