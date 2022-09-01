Сербия начала учения в зоне безопасности у Косова

Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косова. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Такие действия предприняты накануне вступления в силу новых договорённостей между Белградом и Приштиной о въездных документах.

"Учения проводятся с целью поддержания высокой степени боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости, а также обеспечения мира и безопасности на административной линии с автономным краем Косово и Метохия", — говорится в заявлении Минобороны Сербии.

Там пояснили, что в ходе учений уделят особое внимание "отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приёмам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов через границу, деятельности экстремистских групп и организованной преступности". Подготовка будет вестись как на базах, так и на объектах в зоне безопасности.