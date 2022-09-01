Сербия начала учения в зоне безопасности у Косова
Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косова. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Такие действия предприняты накануне вступления в силу новых договорённостей между Белградом и Приштиной о въездных документах.
"Учения проводятся с целью поддержания высокой степени боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости, а также обеспечения мира и безопасности на административной линии с автономным краем Косово и Метохия", — говорится в заявлении Минобороны Сербии.
Там пояснили, что в ходе учений уделят особое внимание "отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приёмам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов через границу, деятельности экстремистских групп и организованной преступности". Подготовка будет вестись как на базах, так и на объектах в зоне безопасности.
Местные жители заметили колонны бронетранспортёров и военных грузовиков в городах Рашка и Нови Пазар, которые находятся рядом с административной линией Косова. А с обратной стороны замечена техника НАТО, передаёт РИА "Новости". Местный житель видел две бронированных машины с маркировкой KFOR (Контингент НАТО в Косове и Метохии) в городе Лепосавич на севере Косова.
Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике, но встреча политиков закончилась ничем. Однако затем ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов. А Сербия заявила о готовности частично признать требования Косова.
Минобороны Сербии