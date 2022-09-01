Матвиенко заверила, что у России хватит ресурсов для победы
У России достаточно ресурсов для победного завершения военной специальной операции на Украине. В этом заверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такой темы она коснулась в своём блоге в тексте, посвящённом Дню знаний.
Спикер отметила, что в этом году страна встречает этот праздник в непростой обстановке. Идёт специальная военная операция, и "сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО".
Матвиенко подчеркнула, что противостоять приходится не только Вооружённым силам Украины, но и коллективному Западу, НАТО. Спикер Совфеда считает, что от исхода операции "зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после её завершения".
"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", — написала Матвиенко.
Она напомнила, что у российской армии — современное оружие и техника. Российские военнослужащие действуют гуманно, солдаты и офицеры мужественные, молодёжь патриотическая, высок уровень поддержки обществом действий государства.
Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине идёт по намеченному плану. Россия замедлила наступление в рамках СВО, чтобы избежать жертв среди гражданских.