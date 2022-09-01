Матвиенко заверила, что у России хватит ресурсов для победы

У России достаточно ресурсов для победного завершения военной специальной операции на Украине. В этом заверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такой темы она коснулась в своём блоге в тексте, посвящённом Дню знаний.

Спикер отметила, что в этом году страна встречает этот праздник в непростой обстановке. Идёт специальная военная операция, и "сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО".

Матвиенко подчеркнула, что противостоять приходится не только Вооружённым силам Украины, но и коллективному Западу, НАТО. Спикер Совфеда считает, что от исхода операции "зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после её завершения".

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", — написала Матвиенко.

Она напомнила, что у российской армии — современное оружие и техника. Российские военнослужащие действуют гуманно, солдаты и офицеры мужественные, молодёжь патриотическая, высок уровень поддержки обществом действий государства.