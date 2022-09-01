Врач дал два совета по отказу от курения

Решив отказаться от сигарет, в первую очередь нужно обратиться к врачу — специалист определит, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Именно это поможет правильно избавиться от зависимости, считает профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. Он также посоветовал исследовать внутренние органы на предмет уровня нанесённого табаком вреда.

"Если за последние полгода не делалась рентгенография органов грудной клетки, а лучше — компьютерная томография органов грудной клетки, нужно её выполнить. Она может показать структуру лёгочного аппарата и позволит понять, есть ли болезненность в этой зоне", — объяснил Бабак в интервью порталу Ura.ru.

Второй совет, который он дал, — отличать вредную привычку от зависимости. Борьба с последней имеет не только терапевтический уровень воздействия, но и психиатрический. Без специалиста в этой области здесь не обойтись. В таком случае нужна не просто работа терапевта, но и комплексная помощь целой бригады специалистов, предупредил врач.

"Если же мы говорим о привычке, а не о зависимости, то это сила воли человека. Если у вас есть сила воли — вы эту привычку прекратите", — уточнил собеседник агентства.