В Индии возмутились требованиями США разорвать отношения с Россией. Писатель, журналист и политический комментатор Уллех Н.П. заявил, что Вашингтон не вправе диктовать стране условия и навязывать ей, кого считать врагами.

"Наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими. У нас есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий", — отметил Уллех в статье для газеты Wiener Zeitung.

Журналист также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву. Он отметил, что при этом жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения. Уллех подчеркнул, что позиция правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы, получила поддержку большинства населения.

"В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жёстких мер Запада во многих серьёзных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — высказался автор статьи.