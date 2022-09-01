"Мы вам не вассалы": В Индии резко ответили на требования США разорвать отношения с РФ
WZ: В Индии возмутились требованиями США по разрыву отношений с Россией
В Индии возмутились требованиями США разорвать отношения с Россией. Писатель, журналист и политический комментатор Уллех Н.П. заявил, что Вашингтон не вправе диктовать стране условия и навязывать ей, кого считать врагами.
"Наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими. У нас есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий", — отметил Уллех в статье для газеты Wiener Zeitung.
Журналист также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву. Он отметил, что при этом жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения. Уллех подчеркнул, что позиция правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы, получила поддержку большинства населения.
"В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жёстких мер Запада во многих серьёзных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — высказался автор статьи.
Ранее Лайф писал, что участие Индии в военных учениях с Россией обеспокоило США. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Wikipedia / A.Savin