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1 сентября, 01:18

Ещё один человек умер в Аргентине из-за пневмонии неизвестного происхождения

Второй человек за последние сутки скончался в Аргентине от пневмонии неизвестного происхождения. Об этом сообщили власти провинции Тукуман.

"У шести заболевших была выявлена двусторонняя пневмония, из них двое умерли, трое находятся в больнице. Шестой пациент чувствует себя хорошо и находится на домашнем карантине", — говорится в заявлении министерства здравоохранения региона.

По данным министерства, симптомы у заболевших появились с 18 по 22 августа. После новых случаев выявлено не было. Среди заразившихся пятеро — сотрудники больницы, один — пациент проходивший в медучреждении лечение. Больницу из-за этих случаев закрыли на карантин, сообщил телеканал Todo Noticias.

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Freepik

Арина Родионова
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