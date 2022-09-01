Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета
Вильфанд: В Москве не будет бабьего лета в первой декаде сентября
В Москве не стоит ждать бабьего лета в первые десять дней сентября, а после оно вполне может прийти. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Что такое бабье лето? Это период сухой и тёплой погоды после затяжного ненастья, после холодной погоды, после дождей. Чем больше будет длиться такая погода, тем с большим удовольствием москвичи встретят это бабье лето. В первой декаде ждать не нужно, а после вероятность бабьего лета есть", — приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, обычно в Москве бабье лето выпадает именно на сентябрь, хотя в 2019 и 2020 году воздух прогревался до 17 градусов тепла и в октябре. Впрочем, такую ситуацию синоптик назвал крайне редким явлением.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, как рассказывал Лайф, пообещал москвичам "скромное бабье лето" во второй половине сентября. По его словам, после холодов температурный фон выровняется и вернётся в климатическое русло.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская