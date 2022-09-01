Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета

В Москве не стоит ждать бабьего лета в первые десять дней сентября, а после оно вполне может прийти. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Что такое бабье лето? Это период сухой и тёплой погоды после затяжного ненастья, после холодной погоды, после дождей. Чем больше будет длиться такая погода, тем с большим удовольствием москвичи встретят это бабье лето. В первой декаде ждать не нужно, а после вероятность бабьего лета есть", — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, обычно в Москве бабье лето выпадает именно на сентябрь, хотя в 2019 и 2020 году воздух прогревался до 17 градусов тепла и в октябре. Впрочем, такую ситуацию синоптик назвал крайне редким явлением.