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1 сентября, 00:59

Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета

Вильфанд: В Москве не будет бабьего лета в первой декаде сентября

В Москве не стоит ждать бабьего лета в первые десять дней сентября, а после оно вполне может прийти. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Что такое бабье лето? Это период сухой и тёплой погоды после затяжного ненастья, после холодной погоды, после дождей. Чем больше будет длиться такая погода, тем с большим удовольствием москвичи встретят это бабье лето. В первой декаде ждать не нужно, а после вероятность бабьего лета есть", — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, обычно в Москве бабье лето выпадает именно на сентябрь, хотя в 2019 и 2020 году воздух прогревался до 17 градусов тепла и в октябре. Впрочем, такую ситуацию синоптик назвал крайне редким явлением.

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Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, как рассказывал Лайф, пообещал москвичам "скромное бабье лето" во второй половине сентября. По его словам, после холодов температурный фон выровняется и вернётся в климатическое русло.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Григорьев

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