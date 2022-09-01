План главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой", опубликованный в СМИ, вызвал негодование пользователей Twitter. Немцев привело в ярость, что их министр предлагает укрепление национальной обороны, поддержку союзников, помощь Киеву и работу с "российским гражданским обществом". Они назвали инициативу недальновидной и напрочь лишённой дипломатии.

"А вы всё это придумали и сформулировали самостоятельно? Давайте честно, кто это написал? Кто за вами стоит, и чьи мысли вы озвучиваете?" — поинтересовались читатели.

Пользователи соцсети сочли недальновидным и безответственным решение вести Европу по пути эскалации конфликта. Об этом они высказались как о типичном упрямстве. Они посоветовали главе МИД начать переговоры с РФ и подчеркнули, что сейчас самое время подумать о будущем, так как такая стратегия приведёт к массовой бедности. Комментаторы признались, что не готовы жертвовать таким с трудом давшимся многим уровнем жизни ради США или Украины. Пользователи Ецшееук напомнили Бербок, что избирали её для защиты интересов соотечественников, а не американцев или украинцев.

"Мы разжигаем поставками оружия конфликт, который не имеет к нам никакого отношения. Украине следует договориться с Россией. А вам нужно подумать о своём народе, а не о том, как разбазаривать деньги налогоплательщиков по всему миру. Нам самим нужна поддержка", — обратились к Бербок комментаторы.