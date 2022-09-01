Советуют "не увязнуть": США помогают планировать украинское "наступление"

Соединённые Штаты помогают Украине подготавливать контрнаступление – взаимодействуют с Киевом по вопросу планирования операций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.

"США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <…> не увязнуть на нескольких фронтах", — говорится в материале телеканала.

По его информации, изначально в Киеве были намерены пойти в широкое контрнаступление, но затем якобы согласились ограничиться херсонским направлением.

"Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям", — сказал телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.