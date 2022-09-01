Советуют "не увязнуть": США помогают планировать украинское "наступление"
CNN: США помогают Киеву планировать контрнаступление
Соединённые Штаты помогают Украине подготавливать контрнаступление – взаимодействуют с Киевом по вопросу планирования операций. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
"США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <…> не увязнуть на нескольких фронтах", — говорится в материале телеканала.
По его информации, изначально в Киеве были намерены пойти в широкое контрнаступление, но затем якобы согласились ограничиться херсонским направлением.
"Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям", — сказал телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Лайф рассказывал, что в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что уничтожено 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1200 украинских военнослужащих.
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