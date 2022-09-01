Цена газа в Европе по итогам лета выросла почти в три раза

За три летних месяца цена на газ в Европе подскочила практически втрое и сейчас составляет около $2500 за тысячу кубометров. Одной из причин такого роста стоимости топлива стало падение поставок газа из России по "Северному потоку".

ТАСС приводит свои расчёты и данные лондонской биржи ICE. Так, по сравнению с началом лета 31 августа торги закрылись на отметке, в 2,6 раза превышающей уровень стоимости на 1 июня, — $2490 за 1 тыс. куб. м к $960. В пике цена была приближена к историческому рекорду 7 марта 2022 года — $3541 к $3900. В июне средняя цена на газ составила около $1240 за 1 тыс. куб. м, в июле — порядка $1850, а в августе — $2515.

В последние дни августа давить на цены стал азиатский сезонный фактор борьбы за СПГ с европейским рынком. Однако сокращение прокачки газа по "Северному потоку" стало одной из главных причин роста цен. Ожидается, что остановка продлится до 04:00 мск 3 сентября. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что в пике осенне-зимнего максимума стоимость топлива может превышать $4000 за 1 тыс. куб. м. Опрошенные агентством эксперты допустили зимой рост до рекордных $5000. По мнению экспертов, разумного предела для спотовых цен на рынке в настоящее время не существует.