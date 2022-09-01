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Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 02:33
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На ВЭФ приедут из недружественных стран

Глава Минвостокразвития: На ВЭФ приедут делегации из Японии и Кореи

Делегации из стран, признанных в России недружественными, в том числе Японии и Южной Кореи, приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Я вообще убеждён и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья и их немало", — приводит РИА "Новости" слова министра.

Он отметил, что на рабочем уровне партнёры из Японии, Южной Кореи и многие другие заявляют, что поддерживают Россию. Причина в том, что они сами "живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета", когда некоторые решения принимают не они, не в интересах их народов.

Чекунков добавил, что в случае с Японией и Южной Кореей сотрудничество с Россией — это судьба. У соседних стран сильные исторические и экономические связи.

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Как сообщал Лайф, участие в Восточном экономическом форуме в сентябре примет и президент РФ Владимир Путин. ВЭФ состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Фото © VK / Восточный экономический форум

Андрей Григорьев
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