На ВЭФ приедут из недружественных стран

Делегации из стран, признанных в России недружественными, в том числе Японии и Южной Кореи, приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Я вообще убеждён и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья и их немало", — приводит РИА "Новости" слова министра.

Он отметил, что на рабочем уровне партнёры из Японии, Южной Кореи и многие другие заявляют, что поддерживают Россию. Причина в том, что они сами "живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета", когда некоторые решения принимают не они, не в интересах их народов.

Чекунков добавил, что в случае с Японией и Южной Кореей сотрудничество с Россией — это судьба. У соседних стран сильные исторические и экономические связи.