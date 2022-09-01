На Украине оскорбительно высказались о папе римском из-за его позиции по НАТО

Небрезгливость и низкий уровень интеллекта — так высказался о папе римском Франциске бывший депутат Рады Тарас Черновол. Сделал он это после слов понтифика о причинах российской спецоперации на Украине. По мнению политика, своим высказыванием об ответственности НАТО глава католической церкви "сделал подарок" России.

"Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений", — написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол.

Будучи аргентинцем, папа римский, считает Черновол, отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.

"Благодаря своим сохранившимся старым стереотипам, папа остался склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения. Такими людьми очень легко манипулировать", — предположил экс-парламентарий.