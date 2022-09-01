На Украине оскорбительно высказались о папе римском из-за его позиции по НАТО
Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу римского в "невысоком интеллекте"
Небрезгливость и низкий уровень интеллекта — так высказался о папе римском Франциске бывший депутат Рады Тарас Черновол. Сделал он это после слов понтифика о причинах российской спецоперации на Украине. По мнению политика, своим высказыванием об ответственности НАТО глава католической церкви "сделал подарок" России.
"Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений", — написал в колонке для "Главреда" бывший депутат Рады Тарас Черновол.
Будучи аргентинцем, папа римский, считает Черновол, отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения.
"Благодаря своим сохранившимся старым стереотипам, папа остался склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения. Такими людьми очень легко манипулировать", — предположил экс-парламентарий.
Ранее Лайф писал, что папа римский поддержал позицию России о вине НАТО на Украине. По крайней мере, такое мнение в статье для Foreign Affairs высказали советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент. Они констатируют, что на Западе продолжаются споры среди политиков и аналитиков о роли альянса в в эскалации конфликта.
Напомним, ранее Украина "выразила разочарование" папой римским из-за его слов о Дарье Дугиной. Понтифик выразил сожаление из-за гибели российской журналистки и назвал её невинной жертвой. А в мае он неожиданно допустил, что "лай НАТО" спровоцировал спецоперацию России на Украине.
ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI