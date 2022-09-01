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1 сентября, 03:40

Названы два возможных сценария распада еврозоны

Экономист Григорьев рассказал о мягком и жёстком вариантах распада еврозоны

Нынешний состав еврозоны может распасться под действием прагматизма и экономии, и сценариев может быть два: мягкий и жёсткий. О них рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Он напомнил, что одна из основ экономики Евросоюза — кохезия, то есть финансовая поддержка сильных стран слабыми. В число "доноров" входит 9 из 28 членов ЕС: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Швеция.

"Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жёсткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, а теперь ещё и обратным эффектом от антироссийских санкций", — отметил Григорьев в интервью "Прайму".

В результате поддержи может лишиться Польша и остальные страны – реципиенты такой помощи. По мнению эксперта, при мягком сценарии распада еврозоны в ней остаются страны ядра: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, а также, возможно, Испания и Португалия.

"Жёсткий вариант означает полное восстановление национального экономического суверенитета в том виде, в котором он существовал до создания наднациональных структур управления, и в том числе возвращение к национальным валютам, обращавшимся до введения евро", — сказал Григорьев.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев

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