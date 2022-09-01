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1 сентября, 03:17

В Пакистане появилось стокилометровое озеро

<p>Последствия наводнения в Пакистане. Фото © ТАСС / AP / Fareed Khan</p>

Последствия наводнения в Пакистане. Фото © ТАСС / AP / Fareed Khan

Огромное внутреннее озеро сформировалось из-за смертоносного наводнения в Пакистане. Ширина водоёма, образованного разлившейся рекой Инд и частью провинции Синд, составила 100 км. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в рамках проекта NASA MODIS.

В Пакистане в результате наводнения образовалось огромное озеро. Фото © NASA

В Пакистане в результате наводнения образовалось огромное озеро. Фото © NASA

В результате этого наводнения с середины июня погибло 1162 человека, пострадало 3554 человека, потерпевшими признано 33 миллиона человек. Причиной стала стихия, названная Организацией Объединённых Наций (ООН) "муссоном на стероидах". До сих пор некоторые районы находятся под водой. Сезон дождей в этом году уже стал самым влажным в стране с 1961 года, и он продолжится ещё месяц. Количество осадков на 500% выше среднего. Затоплены целые деревни и сельскохозяйственные угодья, снесены здания и уничтожены посевы.

Из-за мощных ливней в Южной Корее погибло пять человек

Из-за мощных ливней в Южной Корее погибло пять человек

Как ранее писал Лайф, мощное наводнение на западе Китая унесло жизнь 26 человек. Ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 23 местных. В зоне бедствия оказалось свыше 6,2 тысячи местных жителей.

Арина Родионова

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