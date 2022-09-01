В Пакистане появилось стокилометровое озеро

В результате этого наводнения с середины июня погибло 1162 человека, пострадало 3554 человека, потерпевшими признано 33 миллиона человек. Причиной стала стихия, названная Организацией Объединённых Наций (ООН) "муссоном на стероидах". До сих пор некоторые районы находятся под водой. Сезон дождей в этом году уже стал самым влажным в стране с 1961 года, и он продолжится ещё месяц. Количество осадков на 500% выше среднего. Затоплены целые деревни и сельскохозяйственные угодья, снесены здания и уничтожены посевы.