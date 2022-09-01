В Пакистане появилось стокилометровое озеро
Последствия наводнения в Пакистане. Фото © ТАСС / AP / Fareed Khan
Огромное внутреннее озеро сформировалось из-за смертоносного наводнения в Пакистане. Ширина водоёма, образованного разлившейся рекой Инд и частью провинции Синд, составила 100 км. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в рамках проекта NASA MODIS.
В Пакистане в результате наводнения образовалось огромное озеро. Фото © NASA
В результате этого наводнения с середины июня погибло 1162 человека, пострадало 3554 человека, потерпевшими признано 33 миллиона человек. Причиной стала стихия, названная Организацией Объединённых Наций (ООН) "муссоном на стероидах". До сих пор некоторые районы находятся под водой. Сезон дождей в этом году уже стал самым влажным в стране с 1961 года, и он продолжится ещё месяц. Количество осадков на 500% выше среднего. Затоплены целые деревни и сельскохозяйственные угодья, снесены здания и уничтожены посевы.
Как ранее писал Лайф, мощное наводнение на западе Китая унесло жизнь 26 человек. Ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 23 местных. В зоне бедствия оказалось свыше 6,2 тысячи местных жителей.