"Приезжали толпой": Ющенко рассказал, как Зеленского уговаривали начать переговоры

Лидеры стран Евросоюза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры по дипломатическому урегулированию конфликта, но безуспешно. Об этом рассказал бывший украинский лидер Виктор Ющенко.

"Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров. — Прим. ред.), потом разберёмся"", — сказал Ющенко в беседе с "Украинской правдой".

Он также упомянул призывы к переговорам со стороны именитых отставных политиков. К примеру, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

На фоне этого Ющенко отверг возможность согласия властей Украины на попытку завершить конфликт путём дипломатии.