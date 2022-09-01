НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 04:44

Жертвами удара ВСУ по жилым районам Энергодара стали три человека

В Энергодаре по меньшей мере три человека погибли, один пострадал в результате массированного обстрела жилых кварталов города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в местной военно-гражданской администрации.

  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Telegram / zaporojie24
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Telegram / zaporojie24
  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Telegram / zaporojie24
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Telegram / zaporojie24
  • Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Telegram / zaporojie24
    Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Telegram / zaporojie24

Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Telegram / zaporojie24

1 / 3

"По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал", — говорится в сообщении в Telegram-канале ВГА Энергодара.

Там рассказали, что два взрыва прогремели в районе Дачи НСО, ещё два удара пришлись на ДК "Современник". Повреждён также приёмный покой специализированной медико-санитарной части, произошёл пожар в детских садах № 14 и 15. Ещё ВСУ ударили по жилому дому на улице Воинов-Интернационалистов.

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Ранее Лайф рассказывал, как украинский беспилотник-камикадзе ударил по зданию администрации Энергодара и взорвался. В результате попадания у здания повреждён фасад и выбиты стёкла. Примечательно, что всё это происходит в преддверии визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Обложка ©

Telegram / zaporojie24

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров