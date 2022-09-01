Жертвами удара ВСУ по жилым районам Энергодара стали три человека

В Энергодаре по меньшей мере три человека погибли, один пострадал в результате массированного обстрела жилых кварталов города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в местной военно-гражданской администрации.







"По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал", — говорится в сообщении в Telegram-канале ВГА Энергодара.

Там рассказали, что два взрыва прогремели в районе Дачи НСО, ещё два удара пришлись на ДК "Современник". Повреждён также приёмный покой специализированной медико-санитарной части, произошёл пожар в детских садах № 14 и 15. Ещё ВСУ ударили по жилому дому на улице Воинов-Интернационалистов.