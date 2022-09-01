Власти Запорожья: Высадкой десанта в Энергодаре Киев пытается сорвать миссию МАГАТЭ
Член ВГА Рогов: Украинский десант высадился в районе Энергодара для срыва миссии МАГАТЭ
Украинский десант переплыл через Днепр и пытается закрепиться на берегу, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу", — подчеркнул он в ходе стрима RT.
Рогов назвал действия Киева отчаянием, поскольку, по его словам, там понимают, что специалисты МАГАТЭ не будут молчать об увиденном на Запорожской АЭС. Он также выразил уверенность, что делегация международного агенства выполнит свои обязательства.
Накануне сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожскую область, где должна была посетить Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Однако сегодня утром стало известно, что украинские военные обстреляли город. В результате массированного обстрела жилых кварталов погибло по меньшей мере три мирных жителя. Также стало известно, что в городе высадился украинский десант.
ТАСС / Сергей Мальгавко