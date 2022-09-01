Власти Запорожья: Высадкой десанта в Энергодаре Киев пытается сорвать миссию МАГАТЭ

Украинский десант переплыл через Днепр и пытается закрепиться на берегу, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу", — подчеркнул он в ходе стрима RT.