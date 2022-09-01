Москвичам пообещали тёплую осень и позднее наступление зимы

Осень будет гораздо теплее средних показателей, а метеорологическая зима может прийти с задержкой. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень в целом будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает примерно 10 ноября, по всей видимости, придёт с задержкой на одну-две недели", — сказал он.

Более того, он подчеркнул, что первый неустойчивый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет, вероятнее всего, только в первый месяц зимы.