Британские СМИ сообщили о гибели наёмника Крейга Макинтоша на Украине

Некоторые британские СМИ сообщили о гибели 48-летнего наёмника Крейга Макинтоша в зоне специальной военной операции. По данным изданий, он отправился на Украину в марте этого года.

Сообщается, что боевик погиб 24 августа от ранения в шею. Его сестра в социальных сетях объявила о сборе средств, чтобы перевезти тело наёмника в Великобританию. Она рассказала, что он работал ландшафтным садовником, но всегда хотел воевать. По состоянию здоровья Макинтош не смог стать солдатом британской армии, поэтому решил отправиться на Украину.