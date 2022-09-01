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1 сентября, 05:41

Британские СМИ сообщили о гибели наёмника Крейга Макинтоша на Украине

<p>Крейг Макинтош. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/news_tsc/status/1565203309044137985?s=21&t=F1J5Hp2wUupfZ1_LoYh3PQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> TSC International News</a></p>

Крейг Макинтош. Обложка © Twitter / TSC International News

Некоторые британские СМИ сообщили о гибели 48-летнего наёмника Крейга Макинтоша в зоне специальной военной операции. По данным изданий, он отправился на Украину в марте этого года.

Сообщается, что боевик погиб 24 августа от ранения в шею. Его сестра в социальных сетях объявила о сборе средств, чтобы перевезти тело наёмника в Великобританию. Она рассказала, что он работал ландшафтным садовником, но всегда хотел воевать. По состоянию здоровья Макинтош не смог стать солдатом британской армии, поэтому решил отправиться на Украину.

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Ранее Лайф рассказывал, что вернувшийся на родину с Украины британский наёмник может остаться без ноги. Джош Гриффитс был дважды ранен при миномётном обстреле. По словам бывшего военного, его голень "разорвало на куски" после того, как осколки снаряда повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Пока Гриффитс находился в больнице на Украине, власти наградили его медалью.

Оксана Попова

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