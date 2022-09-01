Президент Казахстана Токаев провозгласил новый экономический курс без чрезмерного госвлияния

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил новый экономический курс страны с отходом от чрезмерного вмешательства государства. Об этом он заявил в ходе послания к народу страны.

"Базовая цель нашей экономической политики остаётся неизменной — качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех", — сказал он.

Он обратил внимание на то, что важным моментом станет справедливое распределение национального дохода. В частности, он предложил ввести налог на роскошь, который будет взиматься при покупке дорогой недвижимости, транспорта и прочего. Токаев подчеркнул, что предлагаемая мера не затронет средний класс.