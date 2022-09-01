Число раненных в Энергодаре после обстрела ВСУ выросло до пяти
Количество пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до пяти, среди них — ребёнок. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского по меньшей мере трое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", — уточнил он в телеграм-канале.
Напомним, ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара, в том числе удар пришёлся по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. Изначально говорилось о трёх погибших и одном раненом.
ТАСС / Сергей Мальгавко