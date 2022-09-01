В США захотели арестовать находящийся в России самолёт "ЛУКойла"

Минюст США получил ордер на арест самолёта Boeing 737-7EM, принадлежащий российской нефтегазовой компании "ЛУКойл". Как сказано на сайте ведомства, документ выдал Суд Южного округа штата Техас.

"Соединённые Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКойл", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия", — сказано в сообщении.

В материалах указано, что основанием для данного решения стали неоднократные полёты воздушного судна с бортовым номером VP-CLR в Россию и из неё, тем самым "нарушавшие введённые Министерством торговли США санкции в отношении РФ".