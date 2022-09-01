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1 сентября, 07:20

В США захотели арестовать находящийся в России самолёт "ЛУКойла"

Минюст США получил ордер на арест Boeing 737, принадлежащий "ЛУКойлу"

<p>Boeing 737 с бортовым номером VP-CLR. Обложка © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/photo/Untitled-Lukoil-Avia/Boeing-737-7EM-BBJ/6318013?qsp=eJwtjLEKAkEMBf8ltRYiWFyntoKHiH3YPPTwdJckcC7H/btxsRtmYGZK+e34+LUWUEcG1vSgFRVWfhl1Mz1Rp6wSTLd+fTxdolpWP9Qwwo59SigO+fuzCvSXYKmN7jHeBED7xrTdhZfBysjtAedhpGX5Ah+YLk8=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Didier Vittoz</a></p>

Boeing 737 с бортовым номером VP-CLR. Обложка © Airliners.net / Didier Vittoz

Минюст США получил ордер на арест самолёта Boeing 737-7EM, принадлежащий российской нефтегазовой компании "ЛУКойл". Как сказано на сайте ведомства, документ выдал Суд Южного округа штата Техас.

"Соединённые Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКойл", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия", — сказано в сообщении.

В материалах указано, что основанием для данного решения стали неоднократные полёты воздушного судна с бортовым номером VP-CLR в Россию и из неё, тем самым "нарушавшие введённые Министерством торговли США санкции в отношении РФ".

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Ранее авиапроизводитель Boeing спрогнозировал снижение спроса на самолёты после ухода с российского рынка. Компания планирует поставить клиентам 41 170 самолётов до 2041 года, в то время как ранее авиапроизводитель рассчитывал продать 43 610 воздушных судов к 2040-му.

Оксана Попова

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