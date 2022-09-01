Представительство ДНР в России возобновит приём граждан с 7 сентября

Представительство Донецкой Народной Республики в России возобновит приём граждан с 7 сентября. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

"Сообщаем, что с 7 сентября 2022-го в Посольстве ДНР в России возобновляется приём граждан", — сообщили в ведомстве и добавили, что он будет проходить по средам и пятницам с 10:00 до 16:00.

Там уточнили, что приём осуществляется по предварительной записи, а в самом посольстве действует масочный режим. Представительство ДНР приостановило работу 22 августа из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в Москве.