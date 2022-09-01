Глава совета директоров "ЛУКойла" погиб при падении из окна больницы в Москве

Председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Как стало известно ТАСС, он скончался в результате падения из окна больницы, где проходил курс лечения.

"Инцидент произошёл около 07:00 мск в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер", — уточнил источник агентства в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Официально в компании на данный момент не подтвердили, что это был Маганов.