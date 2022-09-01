Глава совета директоров "ЛУКойла" погиб при падении из окна больницы в Москве
Глава совета директоров "ЛУКойла" Маганов погиб при падении из окна больницы в Москве
Равиль Маганов. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Как стало известно ТАСС, он скончался в результате падения из окна больницы, где проходил курс лечения.
"Инцидент произошёл около 07:00 мск в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер", — уточнил источник агентства в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Официально в компании на данный момент не подтвердили, что это был Маганов.
В "ЛУКойле" Маганов работает с 1993 года. Он пришёл в компанию на пост вице-президента по нефтедобыче. В 2006-м его назначили первым исполнительным вице-президентом. В этой должности Маганов продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. А в 2020-м он стал председателем совета директоров.
А ранее после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.