НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 07:02

Глава совета директоров "ЛУКойла" погиб при падении из окна больницы в Москве

Глава совета директоров "ЛУКойла" Маганов погиб при падении из окна больницы в Москве

<p>Равиль Маганов. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Равиль Маганов. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Как стало известно ТАСС, он скончался в результате падения из окна больницы, где проходил курс лечения.

"Инцидент произошёл около 07:00 мск в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер", — уточнил источник агентства в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Официально в компании на данный момент не подтвердили, что это был Маганов.

В "ЛУКойле" Маганов работает с 1993 года. Он пришёл в компанию на пост вице-президента по нефтедобыче. В 2006-м его назначили первым исполнительным вице-президентом. В этой должности Маганов продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. А в 2020-м он стал председателем совета директоров.

Виктор Мучник: В Ереване погибла Манана Асламазян

Виктор Мучник: В Ереване погибла Манана Асламазян

А ранее после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.


Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров