Армия Тайваня сбила неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

Тайваньские военные сбили неопознанный гражданский беспилотник над архипелагом Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

По информации агентства, дрон атаковали около полудня по местному времени (около 07:00 мск) в районе острова Шию. Кому принадлежал летательный аппарат, неизвестно. Китай никаких заявлений на этот счёт пока не делал.