Армия Тайваня сбила неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь
Тайваньские военные сбили неопознанный гражданский беспилотник над архипелагом Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
По информации агентства, дрон атаковали около полудня по местному времени (около 07:00 мск) в районе острова Шию. Кому принадлежал летательный аппарат, неизвестно. Китай никаких заявлений на этот счёт пока не делал.
Напомним, в последние недели Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности, а китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Позднее на остров прибыли и другие американские политики, что усилило напряжённость.
ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO