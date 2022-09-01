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1 сентября, 06:46

Армия Тайваня сбила неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

Тайваньские военные сбили неопознанный гражданский беспилотник над архипелагом Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

По информации агентства, дрон атаковали около полудня по местному времени (около 07:00 мск) в районе острова Шию. Кому принадлежал летательный аппарат, неизвестно. Китай никаких заявлений на этот счёт пока не делал.

Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику

Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику

Напомним, в последние недели Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности, а китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Позднее на остров прибыли и другие американские политики, что усилило напряжённость.

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ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO

Оксана Попова

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