Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане этой осенью
Казахстан проведёт досрочные президентские выборы. Как сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев, они могут состояться уже этой осенью.
"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью", — сказал он, выступая с обращением к народу.
Токаев также сообщил, что в первой половине 2023 года в стране пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) и местные представительные органы.
В послании к нации президент Казахстана также объявил об амнистии большинства участников январских протестов. Тогда после массовых беспорядков было задержано около тысячи человек и возбуждено 1822 уголовных дела. По словам главы государства, речь идёт о фигурантах не тяжких преступлений.
ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана