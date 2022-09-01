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1 сентября, 06:43

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане этой осенью

Казахстан проведёт досрочные президентские выборы. Как сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев, они могут состояться уже этой осенью.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью", — сказал он, выступая с обращением к народу.

Токаев также сообщил, что в первой половине 2023 года в стране пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) и местные представительные органы.

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В послании к нации президент Казахстана также объявил об амнистии большинства участников январских протестов. Тогда после массовых беспорядков было задержано около тысячи человек и возбуждено 1822 уголовных дела. По словам главы государства, речь идёт о фигурантах не тяжких преступлений.

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ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана

Максим Плетнёв

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