Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане этой осенью

Казахстан проведёт досрочные президентские выборы. Как сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев, они могут состояться уже этой осенью.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью", — сказал он, выступая с обращением к народу.