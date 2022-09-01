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Опубликовано 1 сентября 2022, 07:10

На ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок из-за обстрела ВСУ

На Запорожской АЭС сработала защита из-за обстрелов ВСУ, пятый энергоблок, предположительно, отключился. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительной и пока не подтверждённой информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита. Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС — 330 кВ", — уточнил он в телеграм-канале.

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Также Лайф писал, что Министерство обороны России подтвердило факт высадки украинских войск в Энергодаре с целью срыва миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Провокация ВСУ была предотвращена.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Татьяна Миссуми
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