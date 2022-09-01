В Екатеринбурге семиклассник пришёл на линейку в платье, но родители выходку не оценили

В Екатеринбурге ученик гимназии № 108 имени Василия Татищева пришёл на линейку в женской школьной форме — платье и белом фартуке. Свидетели зрелища были шокированы видом юноши, однако большее недоумение вызвал тот факт, что его не отправили домой. Вместо этого он с удовольствием позировал для фото, передаёт Е1.RU.

"Все были в шоке. Мне рассказал об этом ребёнок, и я был в ужасе, если честно. Главное, чего я не понял, почему его не отправили домой, а пустили в школу в таком виде. Не пропаганда ли это ЛГБТ?" — рассказал один из родителей.

Как признались одноклассники "звезды", семиклассник таким образом просто хотел подурачиться, но родители учеников гимназии его выходку не оценили и потребовали педагогов принять дисциплинарные меры. По словам классного руководителя школьника, его родители завтра придут в школу.