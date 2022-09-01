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1 сентября, 14:55

В Екатеринбурге семиклассник пришёл на линейку в платье, но родители выходку не оценили

В Екатеринбурге ученик гимназии пришёл на линейку в женском платье

<p>Юноша шокировал учеников и педагогов. Обложка ©<a href="https://www.e1.ru/text/gorod/2022/08/29/71608694/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> E1.RU</a></p>

Юноша шокировал учеников и педагогов. Обложка © E1.RU

В Екатеринбурге ученик гимназии № 108 имени Василия Татищева пришёл на линейку в женской школьной форме — платье и белом фартуке. Свидетели зрелища были шокированы видом юноши, однако большее недоумение вызвал тот факт, что его не отправили домой. Вместо этого он с удовольствием позировал для фото, передаёт Е1.RU.

"Все были в шоке. Мне рассказал об этом ребёнок, и я был в ужасе, если честно. Главное, чего я не понял, почему его не отправили домой, а пустили в школу в таком виде. Не пропаганда ли это ЛГБТ?" — рассказал один из родителей.

Как признались одноклассники "звезды", семиклассник таким образом просто хотел подурачиться, но родители учеников гимназии его выходку не оценили и потребовали педагогов принять дисциплинарные меры. По словам классного руководителя школьника, его родители завтра придут в школу.

В городском Департаменте образования ситуацию комментировать отказались, с директором учреждения поговорить также не удалось. Однако известно, что в полицию заявлений на юношу по данному факту не поступало.

Экс-замдиректора екатеринбургского лицея оштрафовали за резонансный ЛГБТ-танец учеников

Экс-замдиректора екатеринбургского лицея оштрафовали за резонансный ЛГБТ-танец учеников

Похожая история произошла в Екатеринбурге 31 мая. Последний звонок в лицее закончился ЛГБТ-танцем полураздетых учеников, после чего в свердловском Минобразования призвали уволить директора образовательного учреждения. При этом губернатор Куйвашев заявил, что не допустит этого. Заступились за директора лицея также родители учеников и выпускники. А завуча учебного заведения всё-таки уволили после резонансного танца.

Оксана Попова

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