В Екатеринбурге семиклассник пришёл на линейку в платье, но родители выходку не оценили
В Екатеринбурге ученик гимназии пришёл на линейку в женском платье
Юноша шокировал учеников и педагогов. Обложка © E1.RU
В Екатеринбурге ученик гимназии № 108 имени Василия Татищева пришёл на линейку в женской школьной форме — платье и белом фартуке. Свидетели зрелища были шокированы видом юноши, однако большее недоумение вызвал тот факт, что его не отправили домой. Вместо этого он с удовольствием позировал для фото, передаёт Е1.RU.
"Все были в шоке. Мне рассказал об этом ребёнок, и я был в ужасе, если честно. Главное, чего я не понял, почему его не отправили домой, а пустили в школу в таком виде. Не пропаганда ли это ЛГБТ?" — рассказал один из родителей.
Как признались одноклассники "звезды", семиклассник таким образом просто хотел подурачиться, но родители учеников гимназии его выходку не оценили и потребовали педагогов принять дисциплинарные меры. По словам классного руководителя школьника, его родители завтра придут в школу.
В городском Департаменте образования ситуацию комментировать отказались, с директором учреждения поговорить также не удалось. Однако известно, что в полицию заявлений на юношу по данному факту не поступало.
Похожая история произошла в Екатеринбурге 31 мая. Последний звонок в лицее закончился ЛГБТ-танцем полураздетых учеников, после чего в свердловском Минобразования призвали уволить директора образовательного учреждения. При этом губернатор Куйвашев заявил, что не допустит этого. Заступились за директора лицея также родители учеников и выпускники. А завуча учебного заведения всё-таки уволили после резонансного танца.
Новости
Губернатор Подмосковья Воробьёв открыл новый корпус физтех-лицея в Долгопрудном
сегодня в 14:54
Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений вице-премьера Новака
сегодня в 14:50
"Не дайте себя одурачить": В США испугались из-за недооценённого, но очень опасного оружия Путина
сегодня в 14:50