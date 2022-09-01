"Не дайте себя одурачить": В США испугались из-за недооценённого, но очень опасного оружия Путина

Офицер американской армии Брент Иствуд счёл ещё одно российское оружие большой угрозой для США. Как пишет 19fortyfive, речь идёт о подводной лодке, которая сможет запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами.

По словам эксперта, в рядах ВМФ РФ недавно появилась атомная подлодка БС-329 "Белгород", оснащённая самым продвинутым оборудованием. На её борту разместятся беспилотные подводные аппараты "Посейдон", которых в США боятся больше всего. Как отметил эксперт, это случится уже через несколько лет.

"Они действительно могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах – членах НАТО. А в арсеналах этих стран нет ничего, что могло бы остановить такую ​​ядерную торпеду... Не дайте себя одурачить, эта лодка очень опасна", — говорится в статье издания.