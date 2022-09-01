"Не дайте себя одурачить": В США испугались из-за недооценённого, но очень опасного оружия Путина
19Fortyfive назвал ещё одно грозное подводное оружие Путина
Офицер американской армии Брент Иствуд счёл ещё одно российское оружие большой угрозой для США. Как пишет 19fortyfive, речь идёт о подводной лодке, которая сможет запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами.
По словам эксперта, в рядах ВМФ РФ недавно появилась атомная подлодка БС-329 "Белгород", оснащённая самым продвинутым оборудованием. На её борту разместятся беспилотные подводные аппараты "Посейдон", которых в США боятся больше всего. Как отметил эксперт, это случится уже через несколько лет.
"Они действительно могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах – членах НАТО. А в арсеналах этих стран нет ничего, что могло бы остановить такую ядерную торпеду... Не дайте себя одурачить, эта лодка очень опасна", — говорится в статье издания.
Ранее Лайф уже писал, что у России есть вооружение, способное буквально превратить Соединённые Штаты в безжизненную пустыню или вовсе покончить с цивилизацией. Речь идёт об атомных подводных лодках проекта "Борей", у которых невероятно зловещая цель — разрушать города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ядерном ударе.
ТАСС / Олег Кулешов