Найдена связь между ожирением и заболеваниями вен

Заболевания вен нередко встречаются не только у пожилых людей, но и у тех, кто ещё не миновал трудоспособный возраст, а спусковым механизмом к ним может стать ожирение, рассказал газете "Вечерняя Москва" бариатрический хирург, заведующий хирургическим отделением клиники "РЖД-Медицина" в Воронеже Максим Елисеев.

"Ожирение — это эпидемия XXI века. Оно также является фоновым заболеванием, которое приводит к дополнительной нагрузке на венозную систему и тем самым провоцирует появление заболевания вен. Неправильный режим работы, сна и отдыха приводит к постоянной нагрузке на венозную систему. Она попросту не успевает отдыхать", — пояснил Елисеев.

Он подчеркнул, что эта проблема актуальна из-за того, что множество профессий связаны с пассивным положением тела и опущенными вниз ногами. Поэтому в зоне риска в том числе находятся учителя, врачи, офисные работники. Опасность возрастает для тех людей, у которых избыточная масса тела. По словам хирурга, икроножная мышца — это второе сердце в организме, а у некоторых она задействована намного меньше, чем требуется.