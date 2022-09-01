Новак: Россия прекратит поставки нефти в страны, которые введут потолок цен на неё

Россия откажет в поставках нефтепродуктов компаниям и странам, которые введут потолок цен на нефть. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, добавив, что Москва не намерена сотрудничать на нерыночных условиях.

"Что касается ограничения цен: если они введут ограничение цен, то просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", — сказал он журналистам.

По его словам, вмешательство в механизмы нефтяного рынка — это "полный абсурд" и чревато серьёзными последствиями для всей нефтяной отрасли. И последствия эти в первую очередь ощутят на себе жители США и Европы.

"Это полностью разрушит рынок", — предупредил Новак.