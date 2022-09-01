Новак: Россия прекратит поставки нефти в страны, которые введут потолок цен на неё
Россия откажет в поставках нефтепродуктов компаниям и странам, которые введут потолок цен на нефть. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, добавив, что Москва не намерена сотрудничать на нерыночных условиях.
"Что касается ограничения цен: если они введут ограничение цен, то просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", — сказал он журналистам.
По его словам, вмешательство в механизмы нефтяного рынка — это "полный абсурд" и чревато серьёзными последствиями для всей нефтяной отрасли. И последствия эти в первую очередь ощутят на себе жители США и Европы.
"Это полностью разрушит рынок", — предупредил Новак.
Напомним, в ходе саммита стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии), прошедшего с 26 по 28 июня, было достигнуто соглашение об искусственном снижении цен на российские энергоносители, включая временное ограничение стоимости на импорт нефти. Потолок цен планируют установить до 5 декабря. В США уверены, что таким образом Запад выбрал "лучший способ" снижения доходов России.
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