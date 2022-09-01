Путин признался школьникам, что он не самый дисциплинированный
Президент России Владимир Путин признался, что он не самый дисциплинированный, и предупредил, что жёсткая самодисциплина может привести к зашоренности. Об этом российский лидер сказал во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.
"Не могу сказать, что я самый дисциплинированный. Мне надо над собой работать, дисциплина важна, чтобы добиться успеха. Но одной дисциплины недостаточно. Нужна внутренняя мотивация для достижения целей, нужен внутренний эмоциональный настрой, чувство ответственности", — ответил Путин на вопрос школьника о том, как себя дисциплинировать.
Также Путин рассказал в ходе открытого урока, что школьники на Украине не знали о существовании Крымского моста и были уверены, что это фейк. Ребята мало изучали историю СССР и не имели представления о совместном прошлом стран, указал российский лидер.
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