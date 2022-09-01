Путин признался школьникам, что он не самый дисциплинированный

Президент России Владимир Путин признался, что он не самый дисциплинированный, и предупредил, что жёсткая самодисциплина может привести к зашоренности. Об этом российский лидер сказал во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде.

"Не могу сказать, что я самый дисциплинированный. Мне надо над собой работать, дисциплина важна, чтобы добиться успеха. Но одной дисциплины недостаточно. Нужна внутренняя мотивация для достижения целей, нужен внутренний эмоциональный настрой, чувство ответственности", — ответил Путин на вопрос школьника о том, как себя дисциплинировать.