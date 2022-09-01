Путин начал открытый урок "Разговор о важном" с шутки

Президент России Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде, участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Свою речь глава государства начал с шутки.

"От успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шуточку: "Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу"? В этой шутке есть и доля серьёзной составляющей. Например, если вы занимаетесь спортом, занимаетесь здоровьем, меньше тратите денег на таблетки, но и становитесь более хватким, целеустремлённым, это помогает добиваться успеха и это способствует успеху страны в целом, потому что успех страны связан с успехом каждого", — отметил глава государства.

Путин также поздравил всех школьников, студентов и преподавателей с 1 сентября. По словам российского лидера, в этом году в стране впервые сядут за парты 1,918 млн первоклашек.