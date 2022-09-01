НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 13:20

Путин указал на рост желающих учиться на русском языке в Таджикистане

Президент РФ Владимир Путин отметил рост интереса к обучению на русском языке в Таджикистане. Российский лидер указал на положительную динамику во время выступления по видеосвязи на церемонии открытия пяти русскоязычных школ в республике.

"Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикистанских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана за русским языком закреплён особый статус языка межнационального общения", — сказал он.

В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил Россию и лично Путина за поддержку строительства таких учебных заведений в стране. По его словам, российский коллега оказал содействие в качественном завершении строительных работ и своевременной сдаче в эксплуатацию этих школ.

К слову, Путин присоединился к церемонии по видеосвязи во время рабочего визита в Калининград. Президент РФ после мероприятия намерен встретиться с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетить филиал Нахимовского военно-морского училища.

Поклонился гробу и перекрестился: Опубликовано видео прощания Путина с Горбачёвым

Поклонился гробу и перекрестился: Опубликовано видео прощания Путина с Горбачёвым

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров