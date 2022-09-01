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1 сентября, 12:28

Путин прибыл в Калининград

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Калининград с рабочим визитом, приуроченным ко Дню знаний. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства посетит музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок "Разговор о важном".

Далее в распорядке российского лидера участие по видеосвязи в открытии пяти школ в Таджикистане вместе с президентом страны Эмомали Рахмоном. Обучение в этих общеобразовательных заведениях будет проходить на русском языке.

"Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи под председательством президента РФ", — сообщили в Кремле.

Также Путин встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки президента РФ в Калининград будет обсуждаться и вопрос калининградского транзита.

Путин простился с Михаилом Горбачёвым в Центральной клинической больнице

Путин простился с Михаилом Горбачёвым в Центральной клинической больнице

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Андрей Бражников

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