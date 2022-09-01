Лукашенко предрёк скорую развязку украинского конфликта
Развязка украинского конфликта может произойти уже скоро. Это зависит от самих военнослужащих ВСУ, которые знают, что на самом деле происходит в зоне боевых действий, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Всё зависит на Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Украину делят. Только военные могут ребром ударить и сказать: нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!" — сказал Лукашенко на открытом уроке истории.
Ранее Лайф писал, что в США усомнились в шансах Киева на возвращение освобождённых территорий. Журналисты газеты The Washington Post указали на то, что чересчур громкие высказывания главы Незалежной Владимира Зеленского порождают завышенные ожидания, хотя на самом деле Украина не вернёт под свой контроль территории как минимум ближайший год.
ТАСС / Метцель Михаил