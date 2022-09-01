Развязка украинского конфликта может произойти уже скоро. Это зависит от самих военнослужащих ВСУ, которые знают, что на самом деле происходит в зоне боевых действий, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, на Украине "всё зависит уже не от президента, а от военных".

"Там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет!" — сказал Лукашенко на открытом уроке истории.