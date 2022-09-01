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Опубликовано 1 сентября 2022, 12:27
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Лукашенко заявил о конфликте между украинскими военными и Зеленским

Развязка украинского конфликта может произойти уже скоро. Это зависит от самих военнослужащих ВСУ, которые знают, что на самом деле происходит в зоне боевых действий, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, на Украине "всё зависит уже не от президента, а от военных".

"Там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет!" — сказал Лукашенко на открытом уроке истории.

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Ранее Лайф писал, что в США усомнились в шансах Киева на возвращение освобождённых территорий. Журналисты газеты The Washington Post указали на то, что чересчур громкие высказывания главы Незалежной Владимира Зеленского порождают завышенные ожидания, хотя на самом деле Украина не вернёт под свой контроль территории как минимум ближайший год.

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ТАСС / Метцель Михаил

Максим Плетнёв
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