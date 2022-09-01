Развязка украинского конфликта может произойти уже скоро. Это зависит от самих военнослужащих ВСУ, которые знают, что на самом деле происходит в зоне боевых действий, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Всё зависит на Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Украину делят. Только военные могут ребром ударить и сказать: нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!" — сказал Лукашенко на открытом уроке истории.