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1 сентября, 09:53

В США усомнились в возможностях Украины вернуть освобождённые территории

Washington Post: Украина вряд ли сможет вернуть себе территории в 2022–2023 годах

Несмотря на заявления украинских властей о контрнаступлении на юге Незалежной, они вряд ли смогут отвоевать территорию, контроль над которой установила Российская армия. Об этом сказано в статье газеты The Washington Post.

По мнению авторов материала, громкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского на этот счёт создают угрозу завышенных ожиданий. Эксперты убеждены: Киев не сможет вернуть освобождённые территории ни в этом, ни в следующем году.

Также в статье указано, что украинские и американские чиновники не хотят сообщать о планах "наступления", о чём ранее упоминал и президент Незалежной. По словам экспертов, сейчас ВСУ сконцентрированы на ударах "по командным пунктам и контрольным узлам" и опираются на РСЗО HIMARS и другое высокоточное оружие, поставляемое США.

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Ранее в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Оксана Попова

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