Несмотря на заявления украинских властей о контрнаступлении на юге Незалежной, они вряд ли смогут отвоевать территорию, контроль над которой установила Российская армия. Об этом сказано в статье газеты The Washington Post.

По мнению авторов материала, громкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского на этот счёт создают угрозу завышенных ожиданий. Эксперты убеждены: Киев не сможет вернуть освобождённые территории ни в этом, ни в следующем году.

Также в статье указано, что украинские и американские чиновники не хотят сообщать о планах "наступления", о чём ранее упоминал и президент Незалежной. По словам экспертов, сейчас ВСУ сконцентрированы на ударах "по командным пунктам и контрольным узлам" и опираются на РСЗО HIMARS и другое высокоточное оружие, поставляемое США.