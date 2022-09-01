Прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС задерживается на три часа, Гросси ведёт переговоры с ВСУ

Представитель Международного агентства атомной энергетики заявил агентству Reuters (Рейтер), что прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа. Связано ли это с утренней попыткой десанта ВСУ захватить объект, он уточнять не стал.

"Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта", — сказано в сообщении агентства. По его данным, гендиректор МАГАТЭ и глава делегации Рафаэль Гросси ведёт переговоры с украинскими военными для того, чтобы попасть на ЗАЭС. Миссия намерена прибыть на станцию сегодня.