Прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС задерживается на три часа, Гросси ведёт переговоры с ВСУ
Представитель Международного агентства атомной энергетики заявил агентству Reuters (Рейтер), что прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа. Связано ли это с утренней попыткой десанта ВСУ захватить объект, он уточнять не стал.
"Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта", — сказано в сообщении агентства. По его данным, гендиректор МАГАТЭ и глава делегации Рафаэль Гросси ведёт переговоры с украинскими военными для того, чтобы попасть на ЗАЭС. Миссия намерена прибыть на станцию сегодня.
Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое погибших и пятеро раненых. Также утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Диверсанты уже ликвидированы.
ТАСС / AP / Andriy Andriyenko