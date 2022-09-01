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1 сентября, 09:11

Десант против Гросси: Почему Украина яро пытается сорвать инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС

Политолог Оленченко объяснил, почему Киев послал десант к ЗАЭС перед визитом МАГАТЭ

Обстрелы со стороны ВСУ жилых районов Энергодара и высадка украинского десанта у ЗАЭС несомненно связаны с предстоящим визитом на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ, уверен старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Он объяснил Лайфу, почему Киев так рьяно пытается помешать инспекции.

"Киевский режим преследует здесь несколько целей. Одна из целей — это создание международного раздражителя, которым можно привлекать внимание постоянно и взваливать вину на Россию за свои провокации. Другая связана с тем, что киевский режим не хотел бы, чтобы там побывала делегация, и пытается воспрепятствовать этому. Делегация представительная. Её возглавляет сам руководитель МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси. Он человек сбалансированный, и его объективная оценка будет, конечно, не в пользу киевского режима", уточнил эксперт.

Собеседник Лайфа также напомнил, что Запорожская АЭС снабжает энергией большую часть территории, которая пока ещё подконтрольна Киеву. А Украина не готова к зимнему сезону, но при этом чрезмерно завышает расценки на ЖКХ. Поэтому, по оценке политолога, срыв деятельности станции и недопоставки электроэнергии помогут списать все просчёты властей Незалежной. Это и есть третья цель, уверен он.

"Я думаю, что от них (ВСУ. — Прим. Лайфа) можно ожидать любую провокацию. Если обратиться к тому печальному и циничному опыту, который мы уже видели, опыт Бучи, то в принципе никаких табу я не вижу в их действиях", добавил он.

Рогов: Десант ВСУ после захвата ЗАЭС хотел использовать миссию МАГАТЭ как живой щит

Рогов: Десант ВСУ после захвата ЗАЭС хотел использовать миссию МАГАТЭ как живой щит

Напомним, ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое погибших и пятеро раненых. Также сегодня украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Диверсанты уже ликвидированы.

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ТАСС / АР / Andriy Andriyenko

Юлия Архипова

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