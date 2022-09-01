Обстрелы со стороны ВСУ жилых районов Энергодара и высадка украинского десанта у ЗАЭС несомненно связаны с предстоящим визитом на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ, уверен старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Он объяснил Лайфу, почему Киев так рьяно пытается помешать инспекции.

"Киевский режим преследует здесь несколько целей. Одна из целей — это создание международного раздражителя, которым можно привлекать внимание постоянно и взваливать вину на Россию за свои провокации. Другая связана с тем, что киевский режим не хотел бы, чтобы там побывала делегация, и пытается воспрепятствовать этому. Делегация представительная. Её возглавляет сам руководитель МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси. Он человек сбалансированный, и его объективная оценка будет, конечно, не в пользу киевского режима", — уточнил эксперт.

Собеседник Лайфа также напомнил, что Запорожская АЭС снабжает энергией большую часть территории, которая пока ещё подконтрольна Киеву. А Украина не готова к зимнему сезону, но при этом чрезмерно завышает расценки на ЖКХ. Поэтому, по оценке политолога, срыв деятельности станции и недопоставки электроэнергии помогут списать все просчёты властей Незалежной. Это и есть третья цель, уверен он.

"Я думаю, что от них (ВСУ. — Прим. Лайфа) можно ожидать любую провокацию. Если обратиться к тому печальному и циничному опыту, который мы уже видели, — опыт Бучи, то в принципе никаких табу я не вижу в их действиях", — добавил он.