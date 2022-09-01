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1 сентября, 09:00

Из обесточенной шахты "Лидиевка" в Донецке спасли четырёх горняков

В Донецке спасли четырёх горняков, которые находились под землёй на одной из трёх шахт, обесточенных из-за обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в четверг в Министерстве угля и энергетики ДНР.

"Горняки обесточенной в результате боевых действий шахты "Лидиевка" подняты на поверхность", — говорится в телеграм-канале министерства.

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Напомним, три шахты в Донецкой Народной Республике оказались обесточены после обстрелов со стороны украинских военных. Сообщалось, что под землёй находится 41 человек, больше всего — на шахте им. Скочинского. При этом, как уточнили в Министерстве угля и энергетики ДНР, к счастью, никто из них не пострадал.

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Shutterstock

Николь Вербер

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