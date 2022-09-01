Три шахты ДНР оказались обесточены после обстрела ВСУ, под землёй находится 41 человек

Три шахты в Донецкой Народной Республике оказались обесточены после обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

По данным ведомства, под землёй находится 41 человек, больше всего — на шахте им. Скочинского. Никто из них не пострадал, уточнили в министерстве. В ближайшее время их поднимут на поверхность.