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1 сентября, 08:42

Три шахты ДНР оказались обесточены после обстрела ВСУ, под землёй находится 41 человек

Три шахты в Донецкой Народной Республике оказались обесточены после обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

"В результате очередного обстрела Донецка в 10:20 обесточены три шахты Донецкой угольной энергетической компании", — говорится в телеграм-канале министерства.

По данным ведомства, под землёй находится 41 человек, больше всего — на шахте им. Скочинского. Никто из них не пострадал, уточнили в министерстве. В ближайшее время их поднимут на поверхность.

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ТАСС / Гердо Владимир

Максим Плетнёв

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