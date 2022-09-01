Три шахты ДНР оказались обесточены после обстрела ВСУ, под землёй находится 41 человек
Три шахты в Донецкой Народной Республике оказались обесточены после обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
"В результате очередного обстрела Донецка в 10:20 обесточены три шахты Донецкой угольной энергетической компании", — говорится в телеграм-канале министерства.
По данным ведомства, под землёй находится 41 человек, больше всего — на шахте им. Скочинского. Никто из них не пострадал, уточнили в министерстве. В ближайшее время их поднимут на поверхность.
Ранее сегодня ВСУ обстреляли город Энергодар в Запорожской области, куда должна была прибыть делегация Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ). В результате ракетных ударов три человека погибли, ещё пятеро ранены. Среди них — ребёнок в тяжёлом состоянии.
ТАСС / Гердо Владимир