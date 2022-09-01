В России выявили почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 49 761 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает в четверг федеральный оперштаб. Число заболевших за сутки стало максимальным с 11 марта. Всего же с начала пандемии в России выявили 19 578 730 случаев заражения.

Кроме того, по данным оперштаба, за последние сутки зарегистрировано 95 летальных исходов, связанных с ковидом. Всего с начала пандемии насчитывается 384 441 смерть. Выздоровели за сутки 38 940 россиян, а их общее число с начала пандемии уже составляет 18 635 574.