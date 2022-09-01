Учёные выяснили, людям с какой группой крови может грозить ранний инсульт
Риску раннего инсульта оказались более подвержены люди со второй группой крови
Американские исследователи из Университета Мэриленда выяснили, что группа крови человека может влиять на повышенный риск раннего инсульта. Результаты анализа опубликованы в журнале Neurology.
Для метаанализа использовали все доступные данные генетических исследований об инсультах у людей до 60 лет. Изучив 17 тысяч пациентов, перенёсших инсульт, и 600 тысяч здоровых, учёные обнаружили некую особенность. Ими было установлена связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.
Исследователи обнаружили, что у людей со второй группой крови риск раннего инсульта на 18% выше, чем у людей с другими группами крови, а у людей с первой группой крови угроза нарушения мозгового кровообращения была на 12% ниже.
В результатах работы подчёркивается, что этот риск был невелик, поэтому людям со второй группой крови не стоит волноваться и проходить дополнительные обследования. По мнению специалистов, эта особенность связана с факторами свёртываемости крови.
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