Учёные выяснили, людям с какой группой крови может грозить ранний инсульт

Американские исследователи из Университета Мэриленда выяснили, что группа крови человека может влиять на повышенный риск раннего инсульта. Результаты анализа опубликованы в журнале Neurology.

Для метаанализа использовали все доступные данные генетических исследований об инсультах у людей до 60 лет. Изучив 17 тысяч пациентов, перенёсших инсульт, и 600 тысяч здоровых, учёные обнаружили некую особенность. Ими было установлена связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

Исследователи обнаружили, что у людей со второй группой крови риск раннего инсульта на 18% выше, чем у людей с другими группами крови, а у людей с первой группой крови угроза нарушения мозгового кровообращения была на 12% ниже.

В результатах работы подчёркивается, что этот риск был невелик, поэтому людям со второй группой крови не стоит волноваться и проходить дополнительные обследования. По мнению специалистов, эта особенность связана с факторами свёртываемости крови.