"Зафутболил бы этого недоноска": Макгрегор оскорбил блогера Хасбика, но вскоре удалил все посты
Конор Макгрегор оскорбил российского блогера Хасбика
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в соцсетях оскорбил российского блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбик.
"С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец", — написал Макгрегор в соцсетях.
Забавно, что после этого Макгрегор удалил все оскорбительные посты в адрес блогера. Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hasbula.official, © Getty Images / Brian Lawless/ PA Images