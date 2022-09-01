"Зафутболил бы этого недоноска": Макгрегор оскорбил блогера Хасбика, но вскоре удалил все посты

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в соцсетях оскорбил российского блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбик.

"С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец", — написал Макгрегор в соцсетях.