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1 сентября, 08:40

"Зафутболил бы этого недоноска": Макгрегор оскорбил блогера Хасбика, но вскоре удалил все посты

Конор Макгрегор оскорбил российского блогера Хасбика

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор в соцсетях оскорбил российского блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбик.

"С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец", — написал Макгрегор в соцсетях.

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Забавно, что после этого Макгрегор удалил все оскорбительные посты в адрес блогера. Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hasbula.official, © Getty Images / Brian Lawless/ PA Images

Шамиль Гаджиев

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