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Опубликовано 1 сентября 2022, 08:36

ВСУ попытались обстрелять приграничные сёла в Курской области

Фото © t.me/kurskadm

Фото © t.me/kurskadm

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка в Курской области. Как сообщили в Telegram-канале областного правительства, обошлось без пострадавших и разрушений.

"Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончились недолётами. Пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении.

Там добавили, что громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района. В областном правительстве уточнили, что здесь российские военные работали над выполнением боевых задач. Из-за постоянных провокаций ВСУ школы в Алексеевке и в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое начали учебный год в дистанционном режиме.

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В ДНР 13 спасателей погибли из-за обстрела ВСУ села Рубцы

Ранее в Харьковской области погиб офицер спецназа Росгвардии, который во время обстрела ВСУ спасал мирных жителей. Старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух человек.

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Андрей Бражников
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