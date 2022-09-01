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1 сентября, 08:36

ВСУ попытались обстрелять приграничные сёла в Курской области

<p>Фото © t.me/<a href="https://t.me/kurskadm/36361" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kurskadm</a></p>

Фото © t.me/kurskadm

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка в Курской области. Как сообщили в Telegram-канале областного правительства, обошлось без пострадавших и разрушений.

"Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончились недолётами. Пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении.

Там добавили, что громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района. В областном правительстве уточнили, что здесь российские военные работали над выполнением боевых задач. Из-за постоянных провокаций ВСУ школы в Алексеевке и в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое начали учебный год в дистанционном режиме.

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Андрей Бражников

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