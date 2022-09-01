Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников

В Энергодаре уничтожено 40 из 60 украинских военных, высадившихся на побережье Каховского водохранилища и предпринявших попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, "из 60 боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, которые высадились утром, уже как минимум 40" ликвидированы.