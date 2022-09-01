ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 07:44
3730

Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников

Рогов заявил о ликвидации 40 из 60 высадившихся у Запорожской АЭС украинских десантников

В Энергодаре уничтожено 40 из 60 украинских военных, высадившихся на побережье Каховского водохранилища и предпринявших попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, "из 60 боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, которые высадились утром, уже как минимум 40" ликвидированы.

Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС
Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС

Ранее сегодня украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

BannerImage

Getty Images / Sean Gallup

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МАГАТЭ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar