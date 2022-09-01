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1 сентября, 07:44

Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников

Рогов заявил о ликвидации 40 из 60 высадившихся у Запорожской АЭС украинских десантников

В Энергодаре уничтожено 40 из 60 украинских военных, высадившихся на побережье Каховского водохранилища и предпринявших попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, "из 60 боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, которые высадились утром, уже как минимум 40" ликвидированы.

Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС

Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС

Ранее сегодня украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

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Getty Images / Sean Gallup

Андрей Бражников

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