Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников
Рогов заявил о ликвидации 40 из 60 высадившихся у Запорожской АЭС украинских десантников
В Энергодаре уничтожено 40 из 60 украинских военных, высадившихся на побережье Каховского водохранилища и предпринявших попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, "из 60 боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, которые высадились утром, уже как минимум 40" ликвидированы.
Ранее сегодня украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.
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