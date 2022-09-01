Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников
Рогов заявил о ликвидации 40 из 60 высадившихся у Запорожской АЭС украинских десантников
В Энергодаре уничтожено 40 из 60 украинских военных, высадившихся на побережье Каховского водохранилища и предпринявших попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, "из 60 боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, которые высадились утром, уже как минимум 40" ликвидированы.
Ранее сегодня украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.
Специальная военная операция на Украине
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