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Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 07:43
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Минобороны: Российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ вблизи Запорожской АЭС

Российские военные пресекли попытку диверсантов Вооружённых сил Украины высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, суда вышли из Никополя, но в результате были потоплены.

"Около 7:00 подразделениями Российских вооружённых сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", — рассказали в МО РФ и добавили, что в результате ВС РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.

В оборонном ведомстве также заявили, что в данный момент ведётся уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолётов армейской авиации.

МО РФ сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС для срыва миссии МАГАТЭ
МО РФ сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС для срыва миссии МАГАТЭ

Накануне сообщалось, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) добралась до Запорожской области, где должна была посетить Энергодар и расположенную рядом атомную электростанцию, являющуюся крупнейшей на территории Европы. Однако сегодня утром появились сообщения об обстреле города со стороны украинских военных. В результате массированной атаки жилых кварталов погибло по меньшей мере три мирных жителя. Также стало известно, что в городе высадился украинский десант. Как подчеркнули власти региона, целью Киева был срыв работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. К слову, в результате обстрела станции сработала аварийная защита и отключился один из энергоблоков.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Оксана Попова
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