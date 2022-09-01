Минобороны: Российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ вблизи Запорожской АЭС
Российские военные пресекли попытку диверсантов Вооружённых сил Украины высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, суда вышли из Никополя, но в результате были потоплены.
"Около 7:00 подразделениями Российских вооружённых сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", — рассказали в МО РФ и добавили, что в результате ВС РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
В оборонном ведомстве также заявили, что в данный момент ведётся уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолётов армейской авиации.
Накануне сообщалось, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) добралась до Запорожской области, где должна была посетить Энергодар и расположенную рядом атомную электростанцию, являющуюся крупнейшей на территории Европы. Однако сегодня утром появились сообщения об обстреле города со стороны украинских военных. В результате массированной атаки жилых кварталов погибло по меньшей мере три мирных жителя. Также стало известно, что в городе высадился украинский десант. Как подчеркнули власти региона, целью Киева был срыв работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. К слову, в результате обстрела станции сработала аварийная защита и отключился один из энергоблоков.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV