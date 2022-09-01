Минобороны: Российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ вблизи Запорожской АЭС

Российские военные пресекли попытку диверсантов Вооружённых сил Украины высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, суда вышли из Никополя, но в результате были потоплены.

"Около 7:00 подразделениями Российских вооружённых сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", — рассказали в МО РФ и добавили, что в результате ВС РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.