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1 сентября, 07:42

Три украинских дрона-камикадзе нейтрализованы на территории Запорожской АЭС

Накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинская армия нанесла по объекту удар тремя дронами-камикадзе. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.

"Вчера, 31 августа, Вооружёнными силами Украины нанесён удар тремя дронами-камикадзе по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлёте к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра", говорится в сообщении российского военного ведомства.

Жертв и разрушений, по уточнённым данным, нет.

Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС

Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС

А ранее в Министерстве обороны подтвердили факт высадки украинских войск в Энергодаре с целью срыва работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в этой связи были приняты меры по уничтожению противника: применена армейская авиация.

Обложка ©

vk.com / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Марина Калегина

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