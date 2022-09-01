Три украинских дрона-камикадзе нейтрализованы на территории Запорожской АЭС
Накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинская армия нанесла по объекту удар тремя дронами-камикадзе. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.
"Вчера, 31 августа, Вооружёнными силами Украины нанесён удар тремя дронами-камикадзе по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлёте к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Жертв и разрушений, по уточнённым данным, нет.
А ранее в Министерстве обороны подтвердили факт высадки украинских войск в Энергодаре с целью срыва работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в этой связи были приняты меры по уничтожению противника: применена армейская авиация.