Три украинских дрона-камикадзе нейтрализованы на территории Запорожской АЭС

Накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинская армия нанесла по объекту удар тремя дронами-камикадзе. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.

"Вчера, 31 августа, Вооружёнными силами Украины нанесён удар тремя дронами-камикадзе по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлёте к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Жертв и разрушений, по уточнённым данным, нет.